người dân TP HCM hào hứng đi xem bắn pháo hoa dịp nghỉ Lễ 2-9 năm 2018.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia vừa có bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ 2-9 (từ ngày 31-8 đến 2-9).

Theo bản tin dự báo, khoảng ngày 31-8 đến ngày 1-9, cơn bão có tên quốc tế Podul có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung gây mưa rất lớn diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển Bắc và Trung Bộ.

Cụ thể, đối với các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ đêm 31-8 đến đêm 1-9 có mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng từ ngày 31-8 đến 1-9 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 24-29 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 31-8 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động 21-31 độ C, Nam Bộ 24-32 độ C.

Tại TP HCM, từ ngày 28-8 đến 2-9, chỉ có mưa rào và dông, nhiệt độ trung bình từ 25 - 32 độ C.

Tại tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 28-8 đến 2-9, chỉ có mưa rào và dông, nhiệt độ trung bình từ 16 - 26 độ C.