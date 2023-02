Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa khô năm nào Nam Bộ cũng có những trận mưa trái mùa. Nguyên nhân chủ yếu gây ra những trận mưa trái mùa này là do nhiễu động gió Đông trên cao. Những trận mưa xuất hiện trong thời gian qua cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, năm nay mưa trái mùa xuất hiện với tần suất nhiều hơn so với mọi năm. Những ngày vừa qua cũng đã xuất hiện một số trận mưa to, điển hình như trận mưa trong tối 19-2. Theo đó, lượng mưa đo được tại tỉnh An Giang là 91,6 mm, tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) là 41 mm, một số tỉnh Tây Nam Bộ là từ 15-25 mm. "Nếu như trong tháng 2 mà ghi nhận được lượng mưa như vậy thì đây được coi là trận mưa hiếm xảy ra" - đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận xét.



Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết sau Tết Nguyên đán và đặc biệt là cuối tháng 2 là thời điểm Nam Bộ đang bước vào cao điểm của mùa khô. Tuy nhiên, trong thời gian này Nam Bộ thường xuyên có mưa trái mùa thì đây là điều bất thường. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên nhân của những trận mưa trái mùa này là do hiện tượng La Nina vẫn còn hoạt động. Cũng theo bà Lan, nhiệt độ tại Nam Bộ trong những ngày này không quá nóng. Nhiệt độ ban ngày khoảng 32 độ C, khi hết mưa thì tăng lên khoảng 35 độ C. Về đêm và rạng sáng, nhiệt độ dao động khoảng 23-24 độ C. "Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ về đêm và rạng sáng trời se se lạnh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn cũng gây ra cảm giác mệt mỏi, dễ mắc bệnh cho người dân" - bà Lan cảnh báo. Bà Lan cũng lưu ý hiện tượng sương mù và mù hỗn hợp diễn ra thường xuyên tại Nam Bộ trong những năm gần đây đang là điều bất thường. "Hiện tượng này xuất hiện cũng báo hiệu nồng độ bụi trong không khí rất lớn. Người dân cần cẩn trọng" - bà Lan nói. Dự báo tình hình thời tiết trong những ngày tới, bà Lan lưu ý những trận mưa sắp tới sẽ kèm theo dông, sét và gió giật mạnh. Cạnh đó là khi trời bừng nắng xen kẽ giữa những ngày mưa cũng là lúc tia cực tím tăng mạnh.

"Ngày nóng, đêm lạnh, thỉnh thoảng mưa trái mùa kèm dông, sét; chỉ số tia cực tím tăng cao; nồng độ bụi trong không khí cao là những tác nhân ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Với mùa vụ thì tuy thời tiết không gây ra quá nhiều bất lợi nhưng bà con nông dân cũng cần phải theo dõi sát diễn biến để có những phương pháp chăm sóc phù hợp, giúp cây trồng tránh được sâu bệnh" - chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan khuyến cáo.