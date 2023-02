Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong ngày 4-2, các tỉnh Nam Bộ không còn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động gió trên cao.

Do đó, tình hình thời tiết ở Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 32-34 độ C; miền Đông có một vài nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C.



Tại TP HCM, thời tiết trong ngày hôm nay cũng nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-34 độ C; thấp nhất từ 24-25 độ C.

Thời tiết tại TP HCM trong ngày 4-2 có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa

Đáng lưu ý, trong những ngày tới, tình hình nắng nóng có khả năng gia tăng tại Nam Bộ. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa trời khá ít mây, độ ẩm không khí xuống thấp nên nhiệt độ cảm nhận tại những nơi xảy ra nắng nóng có thể còn cao hơn giá trị dự báo.

"Nắng nóng có thể gây mất nước, say nắng nên cần chủ động chuẩn bị các vật dụng che chắn cần thiết khi phải hoạt động ngoài trời" - Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ khuyến cáo.