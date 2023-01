Khu vực tỉnh Lâm Đồng

- Mây thay đổi. Sáng sớm trời rét. Ngày nắng. Đêm không mưa.

- Gió Đông Bắc cấp 2-3. - Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ C, tại Cát Tiên từ 29 đến 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, tại Cát Tiên từ 20 đến 21 độ C. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ C, thấp nhất từ 12 đến 13 độ C.