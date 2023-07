Ngày 3-7, Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Tập đoàn Đèo Cả tổ chức thông hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đánh dấu mốc quan trọng của hạng mục đường găng tiến độ, tiến tới đưa toàn dự án hoàn thành trước 30-4-2024.



Phát biểu tại lễ thông hầm, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả khẳng định dấu mốc thông hầm Núi Vung ngày hôm nay là kết quả của quá trình phối hợp nhịp nhàng, sự quan tâm sâu sát của Bộ GTVT, Ban QLDA 85, sự đồng hành, tạo điều kiện của các địa phương có dự án đi qua là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, "vượt nắng thắng mưa" của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu.

Hầm Núi Vung có chiều dài 2,2km được thi công theo phương pháp NATM của Áo, công nghệ này giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống.

Lễ thông hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ông Đặng Tiến Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cho biết trong quá trình đào hầm mũi thi công hầm từ phía Nam gặp đới địa chất yếu, khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu của Bộ GTVT phê duyệt. Đới địa chất này phần lớn là đá phong hóa mạnh, có thể bẻ vụn bằng tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy cơ đất đá đổ sập. Để khắc phục tình trạng này, Tập đoàn Đèo Cả đã chủ động mời chuyên gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Ban QLDA 85, tư vấn thiết kế kỹ thuật cùng thống nhất biện pháp xử lý như tăng cường kết cấu chống đỡ, thi công vòm ngược và điều chỉnh biện pháp thi công khi tổ chức thi công 3 ca/ngày, xuyên lễ, Tết để bù đắp tiến độ. Việc thông hầm có ý nghĩa rất quan trọng, công tác điều phối nhân sự, phương tiện, vật tư vật liệu có thể đi xuyên qua hầm không phải đi vòng bằng đường công vụ.



Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là 1 trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, thời điểm triển khai thi công, dự án gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và đặc biệt là gặp địa chất yếu. "Tuy nhiên, với sự phối hợp, hỗ trợ từ các địa phương và với năng lực, kinh nghiệm đã triển khai nhiều công trình hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã chủ động tổ chức khảo sát địa chất bổ sung để đánh giá lại và phối hợp Ban QLDA 85, Tư vấn thiết kế thống nhất điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật, điều chỉnh biện pháp thi công, kết cấu chống đỡ để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình" - Thứ trưởng nói.

Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án, liên danh nhà đầu tư đã huy động đủ vốn chủ sở hữu (vượt tiến độ yêu cầu), vốn BCC và vốn tín dụng đạt 65%. Đến nay, phần hầm đã thông nhưng phần đường còn nhiều rủi ro tiềm ẩn sẽ ảnh hướng đến tiến độ, vì vậy các bên cần phối hợp kiểm soát tính khả thi trong thi công của các nhà thầu.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5 km), Ninh Thuận (63 km), Bình Thuận (gần 12 km), do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư. Đến nay, đoạn tuyến từ Km92+260 – Km134 do Đèo Cả đã thực hiện, khối lượng đạt khoảng 65%, đoạn Km54 – Km92+260 do Công ty 194 thực hiện khối lượng đạt khoảng 55%. Dự kiến đến 30/42024 sẽ hoàn thành toàn tuyến. Đối với công trình hầm, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện 1 ống hầm, phục vụ khai thác với 2 làn xe 2 chiều, vận tốc 80km/h.