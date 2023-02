Mới đây, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, sau khi đi khảo sát hiện trạng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm, kết nối xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương, vị trí, hướng tuyến xây dựng.

Bến phà Hiếu Liêm hiện nay sẽ là nơi dự kiến xây cầu Hiếu Liêm

Ông Nguyễn Văn Dành yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, cập nhật quy hoạch địa phương, khẩn trương lập báo cáo trên cơ sở đã khảo sát và hồ sơ đã có.



Theo ông Nguyễn Văn Dành, việc đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và giao thương hàng hóa của nhân dân; đẩy mạnh kết nối địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Vĩnh Cửu nói riêng. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông tại khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ và bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân hai địa phương.

Cầu Hiếu Liêm dự kiến xây dựng tại khu vực bến phà Hiếu Liêm có quy mô 6 làn xe, trong đó 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hiện nay vị trí xây dựng cầu Hiếu Liêm đã được UBND huyện cập nhật vào dự thảo quy hoạch đến năm 2040 và cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn để đưa vào quy hoạch tỉnh theo quy định...

Theo kế hoạch, ngoài cầu Hiếu Liêm, sẽ có thêm 3 cây cầu kết nối Bình Dương và Đồng Nai gồm cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên với xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai tại vị trí Hương lộ 6 (bến phà Bà Miêu 2) sẽ kết nối xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu với xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

Cầu Thạnh Hội 2, có vị trí kết nối tại bến phà Bình Hòa (tỉnh Đồng Nai) và bến phà Nhật Thạnh (tỉnh Bình Dương). Đây là cầu kết nối cù lao Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên với xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu.

Trước đó, vào cuối năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2, bắc qua sông Đồng Nai. Đây là dự án cầu và đường nối có quy mô 4 làn xe, nối giữa thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Tổng mức đầu tư của dự án trên 490 tỉ đồng, do ngân sách hai tỉnh cùng đóng góp mỗi bên một nửa. Dự kiến, năm 2023 cầu sẽ đưa vào sử dụng.