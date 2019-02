Thông tin chi tiết về 2 nghi can gây ra vụ cướp chấn động ở trạm thu phí

08/02/2019 13:06

Liên quan vụ cướp hơn 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, trưa 8-2, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông tin với báo chí cho biết 2 nghi can đã cướp 2.220.000.000 đồng.



Về việc 2 nghi can từng là nhân viên tại đơn vị, VEC E cho hay Trần Tuấn Anh sinh năm 1993, quê quán Tiền Giang, từng được tuyển dụng vào đào tạo và làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc từ ngày 5-1-2015, tuy nhiên đã nghỉ việc từ ngày 18-3-2018.

Hai nghi can Nam và Anh tại cơ quan điều tra

Nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam, sinh năm 1990, quê Nam Định, được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao từ ngày 14-3-2015, nhưng nghỉ việc từ ngày 20-1-2019. Trước khi nghỉ việc, Nguyễn Vũ Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc.

VEC E cho biết sau khi xảy ra sự việc trên, đơn vị này đã thực hiện công tác trấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường để đảm bảo hoạt động trên cao tốc diễn ra bình thường.

Về quy trình tổ chức thu và giao nhận tiền, một lãnh đạo VEC E nói trong việc đảm bảo an toàn cho trạm, đơn vị sẽ có kế hoạch thay đổi lại quy trình thu và giao nhận tiền, đồng thời tăng cường các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản.

Ở diễn biến khác, trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành di lý 2 nghi can, tìm nơi cất dấu súng, làm rõ nguồn gốc khẩu súng và và các vật chứng, tình tiết liên quan vụ án.

Liên quan đến vụ cướp táo tợn, sáng 7-2, chưa đầy một ngày sau khi gây án, 2 nghi can đã bị trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ tại khu vực Ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp được và tiếp tục lên kế hoạch trốn chạy. Sau khi cướp tiền, 2 nghi can cùng bỏ trốn bằng xe máy, được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km.

Riêng Nguyễn Vũ Hoàng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh, rồi đến TP HCM thuê phòng trọ. Tại đây Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau để chia tiền, đồng thời nghe ngóng tình hình để tiếp tục bỏ trốn. Trong lúc bọn chúng đang chia tiền, đã bị trinh sát mật phục tóm gọn.

