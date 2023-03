Theo Văn bản số 979/CTHPH-TTKT2 ngày 15-3 của Cục Thuế TP Hải Phòng, thông báo số 555/TB-CTHPH ngày 23-2 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan đến 18 doanh nghiệp được xác định thuộc quyền điều hành của vợ chồng Trương Xuân Đước chưa được lưu hành và đã được thu hồi theo quy định.



Theo Cục thuế TP Hải Phòng, 18 doanh nghiệp này có liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.



Ông Nguyễn Đình Đương (áo xanh, tay cầm vải trắng) bị cơ quan công an bắt giữ tối 13-3

Cục thuế TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 18 doanh nghiệp có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: Bản sao hóa đơn GTGT; Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; Chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.

Cục thuế TP Hải Phòng cho biết việc rà soát sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp được thực hiện sau khi đơn vị này nhận được công văn của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, quá trình điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" tại tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, là vợ Đước); Trương Văn Nam (33 tuổi) đều trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước". Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế".

Liên quan đế vụ án này, ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với với cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã nhận tiền của một số đối tượng trong vụ án để "chạy án".

Gần đây nhất, ngày 13-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với các ông Nguyễn Đình Đương, Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải; Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải (thuộc Cục thuế TP Hải Phòng) để điều tra các ông này về hành vi nhận hối lộ.