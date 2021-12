Ngày 13-12, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singapore; Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore và Công an VSIP và Công an Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, liên quan đến việc doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 của công nhân với mức giá cao hơn so với mặt bằng chung.



Tại buổi làm việc, phía công ty cho biết trong trường hợp công nhân của công ty mắc Covid-19 sẽ được xác định nguồn lây, nếu nguồn lây từ trong nhà máy thì sẽ được công ty hỗ trợ toàn bộ tiền test RT-PCR, còn nguồn lây ngoài nhà máy thì công nhân phải chịu chi phí test. Việc phân biệt nguồn lây nhằm để người lao động tuân thủ nghiêm 5K khi về nhà. Theo đó, trong tháng 11-2021, đã có 87 trường hợp phải tự trả tiền test do xác định nguồn lây bên ngoài và công ty đã trừ với tổng số tiền là 220 triệu 600 ngàn đồng.

Trả lời câu hỏi vì sao có những công nhân phải test đến lần thứ 3, thứ 4, đại diện Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam cho rằng do có nhiều trường hợp test RT-PCR đến lần thứ 4 vẫn còn dương tính (?!).

Trả lời câu hỏi của đoàn kiểm tra vì sao lại chọn Phòng khám Đa khoa An Thuận để test PCR cho công nhân, trong khi giá test của phòng khám này cao hơn mặt bằng chung, đại diện Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam lý giải do đã có sự hợp tác từ trước để khám sức khỏe cho công nhân. Còn về giá test thì công ty ký hợp đồng với phòng khám từ hồi tháng 7, nên giữ nguyên mức giá, sau này phía công ty có làm việc lại, phòng khám đã giảm từ 1,9 triệu đồng xuống 1,5 triệu đồng và bây giờ còn 1,3 triệu đồng. (?!)

Danh sách công nhân bị trừ tiền test Covid-19

Công nhân phản ánh việc doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 vào tiền lương với giá cao

Kết luận buổi làm việc, phía đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam phải thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị công ty xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho người lao động.

Đại diện Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam hứa sẽ làm việc lại về giá test Covid-19 với đơn vị cung cấp là phòng khám đa khoa An Thuận, cũng như sẽ xem xét hỗ trợ lại chi phí xét nghiệm cho công nhân từ lần 2, 3, 4.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin riêng của phóng viên, dự kiến thanh tra Sở Y tế sẽ có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam cũng như đơn vị thực hiện liên quan đến giá thành xét nghiệm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-11, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

Cụ thể, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10- 2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với Covid-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài, chi phí xét nghiệm được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10-12, khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 750 ngàn đồng/mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm.