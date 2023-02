Như Báo Người Lao động đã đưa tin, ngày 24-2, mạng xã hội lan truyền thông tin một thanh niên ở TP. Dĩ An (Bình Dương) bị mất xe, sau đó lần theo dấu định vị nên đã nhờ lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương truy vết vào đến một phòng trọ ở TP Thuận An. Khi đến nơi, phòng trọ này khoá ngoài, nhìn vào trong phát hiện chiếc Winner của anh này, ngoài ra còn 1 chiếc SH nữa.

Cũng theo thông tin trên mạng xã hội, "lực lượng Bình Hòa hướng dẫn 2 nạn nhân qua công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) và phường Dĩ An (TP Dĩ An) trình báo để họ qua phối hợp với công an Bình Hòa nhưng không bên nào chịu, đẩy qua đẩy lại không ai thụ lý".