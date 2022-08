Theo ghi nhận trong ngày đầu chỉ thu phí ETC đã phát sinh một số tình huống gây ùn tắc. Trên các tuyến cao tốc thực hiện thu phí ETC đã phát sinh hơn 83.000 lỗi. Trong số này có hơn 79.000 lỗi đến từ 4 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý; hơn 4.000 lỗi thuộc dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các lỗi trên chủ yếu là do tài khoản giao thông không đủ tiền, tài khoản không hợp lệ, chưa kích hoạt thẻ. Trong đó, lỗi tài khoản không đủ tiền chiếm số lượng cao nhất.



Một lỗi cũng chiếm tỉ lệ khá lớn được cho là đến từ hệ thống đó là lỗi không nhận diện được thẻ. Bên cạnh đó, nhiều tài xế phản ánh đi các tuyến cao tốc khác bình thường nhưng về tuyến cao tốc này lại bị báo lỗi. Nhiều trường hợp được nhân viên hướng dẫn đưa xe ra làn khẩn cấp để xử lý.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong ngày đầu tiên áp dụng thu phí ETC vẫn còn một số hạn chế nhất định làm phát sinh ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc. Chủ phương tiện nên tìm hiểu thông tin về lộ trình đi và số tiền thu phí cần phải trả để nạp đủ tiền trong tài khoản khi lưu thông qua trạm thu phí.

Cần khắc phục nhiều lỗi để hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng

Lý giải về hệ thống thiết bị tại trạm thu phí không đọc được thẻ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện dán thẻ đã lâu nhưng chưa sử dụng dịch vụ nên thẻ bị giảm chất lượng, thẻ bị dán sai quy cách, đồng thời hệ thống thu phí tại các trạm thu phí của VEC mới đưa vào hoạt động nên vẫn cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống. Nhân viên xử lý tình huống chậm, một phần do các trạm thu phí của VEC mới vận hành nên nhân viên chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh.

Liên quan đến tình trạng có xe dán 2 thẻ khi qua trạm barie không mở, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng do có 1 trong tài 2 khoản không đủ tiền thanh toán. Tổng cục Đường bộ đã nhiều lần chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ tra soát khi mở tài khoản để không kích hoạt 2 tài khoản cho một phương tiện. Đồng thời cũng khuyến cáo chủ phương tiện chỉ nên sử dụng 1 thẻ để lưu thông qua trạm. Có trường hợp xe đổi chủ nên chủ phương tiện không nắm được thông tin để nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc không dán được thẻ mới. Đối với trường hợp này, chủ phương tiện nên liên hệ với chủ phương tiện cũ và nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Để bảo đảm vận hành hệ thống thu phí ETC ổn định, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí.