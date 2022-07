Ngày 1-7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với Công an TP HCM về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Chính phủ.



Trung tướng Phạm Duy Ngọc đã kiểm tra thực tế tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức về các nội dung: Làm sạch dữ liệu dân cư và đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; thu nhận, cấp và trả thẻ căn cước công dân; quản lý nhân khẩu; cấp số định danh và tài khoản định danh điện tử...

Tại đây, đoàn công tác đánh giá lực lượng công an phường đã làm tốt vai trò thường trực, tham mưu lãnh đạo địa phương thực hiện hiệu quả và cơ bản hoàn thành một số nhóm nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 theo tiến độ đề ra.

Đơn vị được kiểm tra cũng đề xuất một số kiến nghị với Đoàn công tác về các vấn đề như bảo đảm hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu dân cư và kinh phí phục vụ công tác triển khai Đề án 06…



Sau đó, đoàn Công tác tiếp tục làm việc tại trụ sở Công an TP HCM. Trung tướng Phạm Duy Ngọc đã chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà Công an TP HCM phải đối mặt trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06.

Trung tướng Phạm Duy Ngọc chỉ đạo Công an TP HCM cần sớm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác triển khai, thực hiện Đề án 06. "Bên cạnh đó, Công an TP HCM cần khẩn trương làm sạch dữ liệu dân cư để phục vụ, bảo đảm lợi ích của người dân khi sổ hộ khẩu cùng một số giấy tờ khác sẽ bị bãi bỏ, thay thế bằng hình thức điện tử vào cuối năm 2022. Đồng thời đề nghị Công an Thành phố thống kê, báo cáo cụ thể đối với những khó khăn về kỹ thuật đường truyền, máy móc trang thiết bị và nhân sự... để lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý kịp thời" - Trung tướng Phạm Duy Ngọc nhấn mạnh.