Đại tướng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng ông Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn "đạo" của người làm tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung", thực sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc; tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho lực lượng Công an nhân dân và cá nhân ông; xin hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao phó cho lực lượng Công an nhân dân. Ông Nguyễn Văn Sơn nguyện không ngừng học tập rèn luyện, kế tục và phát huy truyền thống Công an nhân dân Anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.