Thứ trưởng Bộ Công an nói về chung cư hơn 9 năm chưa xong của Báo Công an nhân dân

Chiều 4-5, trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 về dự án chung cư báo Công an nhân dân (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã thực hiện hơn 9 năm nay nhưng vẫn dang dở, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ đã giao cho Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc này.

Ông Bùi Văn Nam cho biết dự án chung cư báo Công an nhân dân đã triển khai nhiều năm nay nhưng gặp không ít khó khăn, nhiều vấn đề phức tạp. Theo Thứ trưởng Nam, sau khi Thanh tra Bộ kết thúc quá trình thanh tra, sẽ công khai thông tin trước báo chí.

Liên quan đến dự án này, thời gian gần đây, nhiều người mua nhà (làm việc tại báo Công an nhân dân - PV) phản ánh việc họ đã đóng tiền để mua căn hộ tại dự án nhưng đến nay không được bàn giao đúng tiến độ. Người mua nhà đã có đơn phản ánh, kiến nghị gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Tiếp nhận phản ánh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý các nội dung phản ánh theo đơn của cán bộ chiến sĩ báo Công an nhân dân theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.



Dự án chung cư báo Công an nhân dân có quy mô cao 25 tầng nổi (trong đó 3 tầng thuộc khối đế, 22 tầng căn hộ), 2 tầng hầm, 1 tầng mái, 1 tầng tum thang, 1 tầng kỹ thuật. Công trình được khởi công ngày 21-5-2010 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8-2012, nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa thể bàn giao nhà.

