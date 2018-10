Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ việc bảo kê tại chợ Long Biên là không thể chấp nhận

01/10/2018 21:37

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2018 vào chiều 1-10, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết liên quan đến nghi vấn bảo kê tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội) mà báo chí phản ánh thời gian qua, quan điểm của lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

"Bất kể 1 cá nhân, tổ chức nào đó có hành vi bảo kê đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm"- ông Sửu khẳng định.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định xử lý nghiêm vụ "bảo kê" tại chợ Long Biên - Ảnh cắt từ video clip

Theo ông Sửu, trên toàn thành phố hiện có gần 500 chợ, trên 100 siêu thị đang hoạt động, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đối với hệ thống chợ và siêu thị này, UBND TP đã giao trách nhiệm cho UBND phường, Công an phường và ban quản lý các chợ, siêu thị bảo đảm hoạt động, tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh.

"Nếu có chợ nào, siêu thị nào xảy ra tình trạng như chợ Long Biên vừa rồi sẽ bị xử lý nghiêm"- ông Sửu nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết nếu có những việc như báo chí phản ánh tại chợ Long Biên thì không thể chấp nhận được. "Trong đó, có thông tin có cán bộ công an bảo kê. Trước hết, nếu cơ quan báo chí có thông tin thì đề nghị cung cấp cho cơ quan công an. Hiện công an TP Hà Nội đang tích cực vào cuộc, đã khởi tố vụ án"- Trung tướng Sơn cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cảm ơn các cơ quan báo chí đã chủ động, kịp thời phản ánh những thông tin ban đầu hết sức quan trọng. Ông Sơn cũng cho biết cơ quan công an có ghi nhận thông tin về việc các phóng viên, nhà báo bị hăm dọa sau vụ việc này, Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội làm rõ.

Vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên, trong đó có nhiều cá nhân thuộc Tổ bốc xếp của khu chợ này. Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hoá, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Có người cho biết đã đóng theo năm với số tiền chừng 100 triệu đồng.



Cũng trong ngày hôm nay 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản diễn ra ở chợ Long Biên, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng ngày, UBND quận Ba Đình đã đình chỉ công việc trong 15 ngày với ông Nguyễn Văn Loan (Phó ban quản lý chợ Long Biên). Ông Loan bị yêu cầu giải trình những vấn đề liên quan nghi vấn có hoạt động "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Minh Chiến - Thế Dũng