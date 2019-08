Vẫn trái chiều về Thông tư 21

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu Thông tư 21 được Bộ Công Thương ban hành liên quan quy định về kiểm tra hàm lượng formaldehyde và amin thơm trên các sản phẩm dệt may khiến nhiều DN may mặc phân tâm. Cả nước có 6.000 DN dệt may. Trong đó, tỉ lệ vi phạm về kiểm tra formaldehyde rất nhỏ, mà lại kiểm tra 100% các DN xuất nhập khẩu mặt hàng này. Có thể thay đổi phương thức kiểm tra như phân luồng xanh, đỏ, vàng... cho phù hợp không? Cùng vấn đề này, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng đây là quy định tạo nên một rào cản kỹ thuật ngăn chặn hàng nhập khẩu và rất không phù hợp. Nếu vì mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng thì cần quản lý từ gốc chứ không phải là ở khâu ngọn - phân phối sản phẩm. Không nên tiếp tục hình thức kiểm tra theo lô như hiện nay.

Trước ý kiến hai bên về Thông tư 21, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý Bộ Công Thương nghiên cứu để có cách thức quản lý sao cho thuận lợi.