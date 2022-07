Sáng 9-7, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005, Kết luận số 27-KL/TW ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.



Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP HCM có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhận định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ đang gặp nhiều thách thức, nghiêm trọng nhất là việc phát triển dưới mức tiềm năng, chưa phát huy tốt vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước. "Tốc độ tăng trưởng chậm lại và chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước; vai trò đầu mối xuất nhập khẩu suy giảm; hiệu quả sử dụng vốn của vùng luôn thấp nhất và đều thấp hơn bình quân của cả nước; kinh tế vùng giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của cả nước…" – ông Chủ tịch Phan Văn Mãi dẫn chứng.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Theo đó, thể chế hiện hành chưa đủ khuyến khích chính quyền địa phương chủ động sáng tạo và tăng cường liên kết; quy hoạch vùng và từng địa phương đang tạo nên lực kéo thay vì lực đẩy cho phát triển của vùng; hệ thống giao thông và đô thị không theo kịp và đang cản trở sự phát triển nhanh, bền vững của vùng.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhận định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ đang gặp nhiều thách thức

"Định hướng chiến lược thì nhiều tham vọng nhưng nguồn lực đầu tư hạn chế và chưa có cơ chế hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư xã hội. Sự phát triển chậm lại của TP HCM trong nhiều lĩnh vực và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đã có tác động lớn đến vùng" – Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005, Kết luận số 27-KL/TW ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị là đúng hướng. Trên thực tế, sau 15 năm thực hiện đã có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo Thủ tướng, cần có Nghị quyết mới, phù hợp và xứng tầm hơn, bám sát đường lối của Đảng, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ ra những việc "cần làm ngay" để thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên quan cần tập trung tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế vùng. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng quy hoạch phát triển, đẩy mạnh liên kết vùng. Tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cần xem đây là động lực phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng cũng lưu ý cần chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh" - Thủ tướng nhấn mạnh.