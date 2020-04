Dự kiến thời gian đi học trở lại

Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tổ chức cho học sinh trở lại trường an toàn, chu đáo. “Tuy đi học trở lại nhưng cần phát huy học qua mạng và truyền hình, rất thành công thời gian vừa qua” - Thủ tướng nói và đồng ý với chủ trương học có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chủ động xây dựng phương án tổ chức thi THPT. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế và hướng dẫn thi THPT, cũng như xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó có việc ra đề thi trên tinh thần không đánh đố học sinh, đảm bảo trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện dịch bệnh. Kỳ thi THPT do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm, đồng thời có sự tham gia giám sát của các cấp, các ngành như Bộ GD-ĐT, Bộ Công an. Ngoài ra, cần có sự tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi.

Liên quan đến vấn đề thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết TP đã đưa ra kịch bản dự kiến: Các trường từ bậc THPT đến bậc đại học đi học từ ngày 4-5, các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo đi học sau đó 1 tuần, từ ngày 11-5.