Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vào lúc 4 giờ sáng nay 14-2, tại tuyến đường ĐT606 xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô chở khách mang biển kiểm soát 76B-00660 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H-00433, 92R-00469. Hậu quả vụ tai nạn làm chết 8 người, bị thương nhiều người.



Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Quảng Nam. Ảnh: Trần Thường

Ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với UBND Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Đối với Bộ GTVT, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các Sở GTVT địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng các cơ quan thành viên liên quan tới hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.