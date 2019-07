Sáng 30-7, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm cũng như lưu ý dự án "9 từ".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang-cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của dự án và nhà đầu tư, ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho dự án.



Sau khi lắng nghe các ý kiến về tình hình triển khai dự án, các vướng mắc cũng như giải pháp tháo gỡ, phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế, chính trị của tuyến đường này khi ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm gồm 13 tỉnh với hơn 20 triệu dân chỉ có một tuyến duy nhất.

Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì với các bộ liên quan nghiên cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực ĐBSCL "chứ không chỉ có một tuyến đường bộ", chưa kể hệ thống giao thông đường thủy, hệ thống logistic cần được phát triển tốt hơn, các cảng biển ở khu vực này được đề cập rõ nét hơn để tạo điều kiện cho ĐBSCL cùng với cả nước phát triển. Người dân rất mong chờ tuyến đường này và thời gian qua, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo để thúc đẩy dự án.

Thủ tướng nêu rõ với vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án, tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Chính phủ, các tỉnh ĐBSCL về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này.

Về tiến độ, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu cơ bản thông xe toàn tuyến vào năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. Bên cạnh bảo đảm tiến độ thì chất lượng là vấn đề đặt ra hàng đầu, không phải vì thúc đẩy tiến độ mà "làm trước hỏng sau, để người dân kêu ca, phàn nàn, do thất thoát, do không giám sát, do thi công cẩu thả, do thiết kế không có tính toán…".

Về những thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế, thiết kế cơ sở, đơn giá vật liệu, tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải cùng các bộ, cơ quan liên quan họp để thống nhất giải quyết dứt điểm trên cơ sở pháp lý. Phải xử lý nhanh những thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay, mà trước hết là phê duyệt tổng mức đầu tư.

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng hoan nghênh Tiền Giang đã tích cực triển khai và hiện đã giải phóng được 99,4%, chỉ còn mấy chục hộ, đồng thời đề nghị tỉnh tập trung hoàn thành nốt công tác này trên cơ sở giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân để có mặt bằng sạch, thi công liên tục.

Thủ tướng gửi gắm, lưu ý công trình này với "9 từ" là bảo đảm "tiến độ", "chất lượng", hiệu quả", không "tham nhũng", "tiêu cực", "công khai", "minh bạch", "trách nhiệm giải trình".

Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị tập trung phương tiện, thiết bị thi công với tiến độ hợp lý, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng. Ngân hàng có trách nhiệm cung ứng đủ vốn, kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu phải phối hợp tốt hơn nữa, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý liên tục để bảo đảm công việc thông suốt. Hằng tháng, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Tiền Giang báo cáo Thủ tướng tiến độ cũng như các công việc có liên quan tới dự án.

Thủ tướng hy vọng sau cuộc họp này thì chỉ còn nghe về những đơn vị, con người kiên cường thi công để bảo đảm tiến độ, không còn phải nghe về những ách tắc, khó khăn như vừa qua vướng phải.