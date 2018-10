Thủ tướng phê chuẩn tân chủ tịch tỉnh Nghệ An 42 tuổi

08/10/2018 17:36

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 6-10.

Theo đó, tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý (trái) được bầu làm Chủ tịch Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: Đức Ngọc

Tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, để nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, ngày 1-10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để tiến hành bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý (sinh tháng 4-1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; thạc sĩ kinh tế và cao cấp chính trị), trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Quý từng giữ các cương vị Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 1-2016, tại đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông Quý được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

D.Ngọc