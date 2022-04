Ngày 5-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022; việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.



Giải ngân vốn đầu tư công: Chưa đột phá

Tại hội nghị, báo cáo cho biết về tình hình đầu tư công, tính đến ngày 30-3, tổng số vốn các bộ, cơ quan và địa phương đã có quyết định giao chi tiết đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đến nay, còn 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn năm 2022. Vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ước thanh toán đến ngày 31-3 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, lý do giải ngân chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra là vì có một số dự án khởi công mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đấu thầu, thương thảo hợp đồng. Một số chủ đầu tư, một số bộ, cơ quan và địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa ban hành kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công; có bộ, địa phương giải ngân rất thấp.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, cả nước đang triển khai xây dựng khoảng hơn 1.900 km đường cao tốc, với nguồn lực khoảng trên 500.000 tỉ đồng. Đây là nguồn lực lớn cho các dự án đường cao tốc và dự kiến hoàn thành trong các năm 2025-2026. Hiện các nhà thầu cam kết đến ngày 30-6-2022 sẽ đạt tổng sản lượng là 50,8% hợp đồng, đáp ứng kế hoạch đề ra để hoàn thành dự án.

Đáng chú ý, các địa phương cũng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị, đặc biệt là về phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch đô thị, thành lập, mở rộng các khu công nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ngày 5-4Ảnh: Nhật Bắc

Bố trí lại nguồn vốn

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tình hình quý I/2022 đã khởi sắc tích cực. Theo đó, tăng trưởng kinh tế phục hồi ở hầu hết các địa phương. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt kết quả tích cực với 562.200 tỉ đồng, tăng 8,9%. Vốn FDI thực hiện đạt 4,42 tỉ USD, tăng 7,8%, đạt mức cao nhất so với quý I các năm từ 2018 đến nay. Vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 4,07 tỉ USD, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,63 tỉ USD, tăng 102,6% so cùng kỳ năm trước…

Về nhiệm vụ những tháng tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu phải quyết tâm, quyết liệt, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, làm việc có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong phân bổ và triển khai đầu tư công, Thủ tướng đề nghị các địa phương chia sẻ với trung ương, "chung tay phát triển hạ tầng", không ỷ lại mà tính toán, đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, thậm chí "thắt lưng buộc bụng"; rà soát, bố trí lại nguồn vốn để dành cho đầu tư phát triển, cho các công trình trọng điểm, lan tỏa cao. Mặt khác, phải đẩy mạnh hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng chiến lược, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Thủ tướng cũng nêu rõ các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quý II/2022. Tập trung, quyết liệt triển khai chương trình phòng chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, phát huy các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; đẩy mạnh tốc độ phục hồi trong các lĩnh vực, nhất là du lịch, trong tình hình mới; hoàn thành Quy hoạch điện VIII.

Về các dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giúp người dân yên tâm, tin tưởng cuộc sống ở nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, khai thác và quản lý các mỏ nguyên vật liệu, xử lý kịp thời, phù hợp vấn đề giá nguyên vật liệu. Chủ động phối hợp với các cơ quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các dự án. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương tập trung cho công tác lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch.