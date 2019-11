Thủ tướng Chính phủ ngày 15-11 có công điện 1545/CĐ-TTg về sự cố máy bay quốc tịch Việt Nam bị móp mũi che radar và rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng.



Theo nội dung công điện, ngày 16-10-2019, máy bay Airbus A321-271N của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (VJC), thực hiện chuyến bay VJ331 chặng bay TP HCM - Phú Quốc bị móp mũi che radar thời tiết của máy bay nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời. Đây là lần thứ hai, máy bay dân dụng trong không phận Việt Nam gặp phải hiện tượng này (sau vụ máy bay Boeing B737 của Hãng hàng không Tway Air - Hàn Quốc thực hiện chuyến bay TW123 chặng bay Incheon - TP HCM ngày 19-9-2019 đã bị móp và rách mũi che radar thời tiế).

Hình ảnh chiếc máy bay Boeing B737 của Hãng hàng không Tway Air - Hàn Quốc bị móp mũi sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đánh giá rủi ro từ nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không của máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (PTBKNL) đối với hoạt động hàng không dân dụng, để thực hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng trong vùng thông báo bay của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau.

Theo đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xác minh để làm rõ nguyên nhân của hai sự cố trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2019 (qua Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia để tổng hợp). Trước mắt, tạm thời ban hành Chỉ thị cấm PTBKNL hoạt động tại các Cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới Cảng hàng không, sân bay trở ra.

Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước, nhanh chóng hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với PTBKNL theo đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28-3-2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, cụ thể hóa các biện pháp quản lý PTBKNL; xây dựng bộ tiêu chuẩn đối với PTBKNL và điều hành bay đối với PTBKNL (UTM) làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp ngành hàng không, đặc biệt là các Cảng hàng không và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có các giải pháp, phương án quản lý vùng trời khu vực lân cận Cảng hàng không, sân bay phòng ngừa, ứng phó với PTBKNL uy hiếp an ninh, an toàn hàng không; phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro từ PTBKNL.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan rà soát lại quy định pháp luật về quản lý, giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực liên quan đến PTBKNL để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro từ PTBKNL.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường siết chặt kiểm soát việc mua bán trái phép các thiết bị, bộ phận thiết bị PTBKNL trên thị trường.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về rủi ro từ PTBKNL; đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động của PTBKNL tại địa phương mình, kịp thời phát hiện và chấm dứt ngay các hoạt động của PTBKNL ở các khu vực lân cận của Cảng hàng không, sân bay.