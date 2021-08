Ngày 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1099 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Kịp thời ngăn chặn lây lan

Công điện nêu trên gửi Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND TP HCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An; bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt lưu ý lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trong phòng chống dịch để kêu gọi, vận động, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã - phường với xã - phường.

Thủ tướng lưu ý đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn, bảo đảm người dân được tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi; phân loại F0 ngay tại xã, phường, thị trấn để bảo đảm hỗ trợ, chăm sóc, quản lý hiệu quả; bố trí sẵn nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại tuyến trên. Cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân, gia đình trong khu vực tăng cường giãn cách xã hội, nhất là nhóm người yếu thế; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng nhấn mạnh cần thần tốc xét nghiệm diện rộng, riêng TP HCM xét nghiệm toàn TP trong thời gian giãn cách xã hội, để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Các địa phương khẩn trương thống nhất với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để ban hành chỉ thị thực hiện Nghị quyết 86, Chỉ thị 16 và Công điện 1099 về việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch. TP HCM thực hiện đối với toàn bộ xã, phường, thị trấn; các địa phương còn lại căn cứ tình hình dịch bệnh để lựa chọn, quyết định xã, phường, thị trấn để thực hiện; quyết định những người thực thi công vụ, cung cấp, cung ứng lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu, bảo đảm giảm tối đa số người được phép ra khỏi nhà.

Xử lý nghiêm vi phạm

Từ 0 giờ ngày 23-8 đến hết ngày 6-9, TP HCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch", "ai ở đâu ở yên đó". Để thực hiện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM đã đưa ra nhiều biện pháp.

Cụ thể, yêu cầu các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà, tổ dân phố/tổ nhân dân cách ly tổ dân phố/tổ nhân dân; khu phố/ấp cách ly với khu phố/ấp; phường/xã/thị trấn cách ly với phường/ xã/thị trấn.

Sở Y tế phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn các quận, huyện và TP Thủ Đức ra quyết định về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch bệnh đối với các phường, xã, thị trấn. Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ đội Biên phòng TP tham mưu kế hoạch thành lập tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn...

Các lực lượng phối hợp kiểm soát lưu thông tại khu vực giáp ranh quận 12 và quận Gò Vấp, TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cùng với đó, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức ra quyết định về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch bệnh đối với các phường, xã, thị trấn. UBND phường, xã, thị trấn ra quyết định thành lập các tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao ("vùng cam", "vùng đỏ"). Thành phần gồm: Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, công an, quân đội, công chức, viên chức quận, huyện, TP Thủ Đức và cán bộ phường, xã, thị trấn, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng, tham gia kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; duy trì các tổ tự quản bảo vệ "vùng xanh", đi chợ thay người dân, thực hiện an sinh xã hội...

TP HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân bằng cách tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" với tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện. Lực lượng các chốt sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Việc này giao Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện.

Bảo đảm an sinh xã hội

Cũng trong thời gian nói trên, lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Ở các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong địa bàn, không chạy liên quận, huyện và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định.

Các địa phương sẽ tổ chức đội tiêm vắc-xin lưu động đến tận nhà, tổ chức tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ. Tại khu chung cư, tổ chức điểm tiêm, phối hợp ban quản lý chung cư, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối. Sở Y tế xây dựng lộ trình triển khai thành lập tiếp các trạm y tế lưu động.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng được TP HCM đặt lên hàng đầu. Cụ thể, từ ngày 22 đến 25-8, bổ sung đầy đủ các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện, nước). Từ ngày 22 đến 23-8, triển khai 500.000 túi an sinh, bảo đảm nguyên tắc không bỏ sót trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các F0 có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 24-8 đến 6-9, triển khai thêm 1,5 triệu túi an sinh, do Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 thực hiện.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Tối 22-8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký Chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong. Thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn TP HCM trong thời gian giãn cách xã hội; thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin... Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP HCM nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Ph.Anh