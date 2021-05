Ngày 12-5, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có thông báo về kết luận của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Trong đó đồng ý chủ trương tạm thời dừng cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiến hành tổng rà soát các điều kiện, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân. Tỉnh Thừa Thiên – Huế giao Giám đốc Công an tỉnh thực hiện và báo cáo Bộ Công an theo quy định.



Đến cuối tháng 4-2021, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt mốc 500.000 hồ sơ cấp CCCD

Trước đó, qua điều tra truy vết phát hiện các ca bệnh BN3211 và BN3261 đều có lịch trình đến trụ sở xã Phong Thu và Phong Hiền (huyện Phong Điền) làm CCCD vài ngày trước khi họ được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.



Liên quan đến BN3535 là ông L.V.C. (52 tuổi) ngụ tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11-5, đến nay tỉnh này đã rà soát được 76 đối tượng F1 và đang chờ kết quả xét nghiệm.



Ca bệnh này thuộc đối tượng F2 của BN3268 (nhân viên thẩm mỹ viện Amida, Đà Nẵng) ngụ tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9-5. Tuy nhiên, điều lạ là đến thời điểm này thì tất cả 28 đối tượng F1 của BN3268 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thứ nhất âm tính; xét nghiệm lần 2 có 18 người âm tính, 16 người đang chờ kết quả.



Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiến hành điều tra, rà soát và truy vết lại lịch trình của BN3535.