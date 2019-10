Ngày 11-10, Đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xác nhận có clip này lan truyền tại địa phương. "Hiện vụ việc mới nghe anh em nắm qua báo cáo bằng miệng, chúng tôi đang chờ Công an phường 2 vào cuộc xác minh và có báo cáo cụ thể bằng văn bản để có hướng xử lý" - ông Linh nói.

Video clip lan truyền trên mang xã hội tố Công an phường 2, TP Bảo Lộc xịt hơi cay vào người vi phạm giao thông

Trong khi đó, Trung tá Đào Duy Thắng, Trưởng Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc), cho biết vụ việc trên xảy vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9-10, trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc. "Đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, người dân chỉ ghi lại được một phần của vụ việc, nên khiến dư luận hiểu và có những phán xét không đúng về 2 cán bộ công an nói riêng và Công an Phường 2 nói chung" - ông Thắng thông tin.

Người phụ nữ áo đỏ được xác định là bà ngoại của người vi phạm giao thông - ảnh cắt từ video.

Cũng theo ông Đào Duy Thắng, trong lúc tuần tra vào giờ cao điểm, 2 cán bộ công an phường đã phát hiện anh Lê Văn Bảo (17 tuổi, tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc) vượt đèn đỏ. Lúc này, 2 cán bộ công phường ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên không chấp hành, rú ga bỏ chạy. Hai cán bộ công an đuổi theo chặn đầu, thì bị nam thanh niên tông vào đầu xe công an.

"Sau khi chặn được xe, anh em đã tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu nam thanh niên ký biên bản, nhưng người này không chấp hành. Sau hơn 30 phút thuyết phục, vận động không được, anh em mới yêu cầu nam thanh niên lên xe để chở về trụ sở làm việc. Trong lúc đưa lên xe, nam thanh niên đã thúc cùi chỏ vào 1 trong 2 cán bộ làm nhiệm vụ và bỏ chạy. Vì vậy, anh em mới đuổi theo dùng bình xịt hơi cay để khống chế nam thanh niên. Lúc đó, anh em cũng chỉ xịt hơi cay để khống chế, chứ không hề đánh nam thanh niên như những gì mà người quay clip nói. Qua xác minh thì người phụ nữ áo hồng tên Trinh, không phải là mẹ nam thanh niên mà là bà ngoại" - Trung tá Đào Duy Thắng khẳng định.



Người áo đen bị cho là vi phạm giao thông nhưng bỏ chạy - ảnh cắt từ video.





Vụ việc thu hút rất đông người đi đường.

Sau khi được đăng tải lên trang mạng xã hội fakebook, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng ngàn lượt xem và có hàng trăm bình luận cho rằng việc làm của 2 cán bộ Công an Phường 2 vượt quá quyền hạn và làm dụng công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ.