Thực hư thông tin người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở ngã tư

03/11/2018 18:23

Chiều 3-11, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khẳng định không hề có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.



Trước đó, vào trưa cùng ngày, tài khoản Facebook T.L. đăng tải hình ảnh về một phụ nữ ở giữa đám đông lên trang cá nhân với nội dung: "Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam hôm nay, (người phụ nữ mặc áo rin là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy) rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác".

Người phụ nữ này bị đồn thổi là bắt cóc trẻ em

Chỉ 2 giờ sau khi thông tin trên được đăng tải, dòng trạng thái trên đã có gần 5.500 lượt chia sẻ và hơn 1.000 lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng và các bậc phụ phụ huynh tỏ ra hết sức hoang mang, lo lắng trước thông tin trên.

Theo Công an huyện Đại Lộc, trưa 3-11, một người phụ nữ không rõ lai lịch đi bộ đến ngã tư thị trấn Ái Nghĩa và có dừng lại cầm tay một cháu bé học lớp 5 đang chơi gần đó hỏi chuyện.

Sau khi người phụ nữ này bỏ đi, cháu bé về nhà kể lại cho bà nội nghe. Bà nội của cháu bé sau đó đi theo người phụ nữ, đồng thời tri hô "bắt cóc" nên người dân chạy ra giữ người phụ nữ lại. Từ đó, vụ việc bị đồn thổi là bắt cóc trẻ em.

Cũng theo Công an huyện Đại Lộc, người phụ nữ nói trên có biểu hiện tâm thần. Tại công an, bà này khai 7-8 cái tên nên đến chiều 3-11, công an vẫn chưa xác được nhân thân, lai lịch.

Cách đây chưa lâu, ngày 22-10, vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên 5 người đã lao vào đánh đập anh Y Sul Êban (33 tuổi, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) - người bị bệnh tâm thần đến tử vong. 5 người đánh anh Y Sul Êban sau đó đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Tr.Thường