Ngày 14-11, Công an huyện Châu Thành cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu vụ 1 người quốc tịch Trung Quốc báo mất trộm 2 chiếc đồng hồ trị giá khoảng 1 tỉ đồng ở ký túc xá Công ty TNHH Quảng Việt (thuộc KCN Tân Hương, huyện Châu Thành) cho Công an tỉnh Tiền Giang điều tra.

Khu vực ông Hong Sheng Wen khai báo mất 2 đồng hồ

Theo Công an Tiền Giang, ông Trần Ngô Quốc Trung (SN 1983, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) là Chủ quản tổng vụ Công ty TNHH Quảng Việt có đến Công an huyện Châu Thành trình báo từ ngày 19-10 đến 3-11-2019, ông Hong Sheng Wen (quốc tịch Trung Quốc), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quảng Việt (bị mất trộm 2 chiếc đồng hồ đeo tay trong khu vực ký túc xá công ty.

Tuy nhiên, ông Hong Sheng Wen không thông báo cho cơ quan công an mà mà tự theo dõi bắt kẻ gian. Đến ngày 6-11, do việc theo dõi không có kết quả nên ông Hong Sheng Wen nhờ ông Trung trình báo mất trộm 2 chiếc đồng hồ đeo tay với tổng giá trị khoảng 1 tỉ đồng.

"Công an đã xem xét hiện trường và đang tiến hành xác minh nguồn gốc cũng như giá trị tài sản bị trộm. Do tính chất vụ việc có liên quan người nước ngoài nên cơ quan điều tra chưa thể cung cấp thông tin chính xác cho báo chí" - lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết.