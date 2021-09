Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đến thăm gia đình 2 cháu mồ côi khi mẹ mất vì Covid-19

Sáng nay (7-9), ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và lãnh đạo huyện Phú Hòa đã đến nhà ông Phạm Xuân Thống (SN 1958, ngụ thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình và 2 cháu nhỏ Nguyễn Đại H. (SN 2013) và Nguyễn Bảo H. (SN 2018) trước sự ra đi của chị Phạm Thị Bảo T. (SN 1991, con ông Thống và là mẹ của 2 cháu).



Tại đây, ông Thống cho biết vợ chồng chị T sống với nhau được 2 người con. Tuy nhiên, đến năm 2018, khi cháu Bảo H vừa ra đời, 2 vợ chồng chị đã ly hôn. Ba mẹ con chị T về sống nương nhờ ở nhà ngoại.

Sau một thời gian, chị T. gửi lại 2 con nhờ ông bà ngoại chăm sóc rồi vào TP HCM làm công nhân ở một xưởng may để kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học.

Giữa tháng 8-2021 vừa qua, chị T. không may mắc Covid-19. Chị được đưa đến bệnh viện để chăm sóc, nhưng sau gần 10 ngày, bệnh trở nặng, đến ngày 30-8, chị không qua khỏi.

Hội Đồng đội tỉnh Phú Yên nhận đỡ đầu em Nguyễn Đức H từ năm học này đến khi tốt nghiệp THPT

"Hiện tro cốt con tôi chưa đưa được về nhà. Bệnh viện họ nói chắc phải sau 2 tuần, khi mọi việc tạm ổn thì mới có thể đưa về được. Vợ chồng tôi tuổi già sức yếu không biết còn nuôi nổi 2 cháu ăn học không. Khó khăn chồng chất khó khăn. Từ nhỏ, 2 cháu đã sống trong sự thiếu thốn khi vắng cha, nay mẹ lại mất là một nỗi đau rất lớn. Không biết tương lai của 2 cháu sẽ ra sao" – ông Thống lấy vạt áo lau nước mắt.

Bàn thờ chị T đã được lập nên, nhưng di ảnh của chị còn phải phủ một tấm khăn vì chưa đưa được tro cốt về nhà.

Đến đây, ông Trần Hữu Thế đã thắp nén hương cho người quá cố và gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân trong hoàn cảnh khó khăn của cả xã hội do dịch bệnh Covid-19. Tại đây, ông hỗ trợ 5 triệu đồng từ tiền cá nhân để trang trải, mua sắm dụng cụ học tập cho 2 cháu. "Tôi mong UBND huyện Phú Hòa và UBND xã Hòa An sớm quan tâm và tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các con của chị T. Nhất là phải quan tâm đến việc học tập, dứt khoát không được để các em vì một lý do nào đó mà phải bỏ học giữa chừng" - ông Trần Hữu Thế xúc động đề nghị.

Trước đề nghị của ông Trần Hữu Thế, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa cùng các cá nhân đi cùng cũng đã trao hỗ trợ gần 24 triệu đồng để giúp ông bà Thống chăm sóc con chị T.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao 5 triệu đồng tiền cá nhân để 2 cháu mua sách vở, dụng cụ học tập bước vào năm học mới

Riêng Hội đồng đội tỉnh Phú Yên nhận đỡ đầu người con lớn của chị T là cháu Nguyễn Đức H (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hòa An 2, huyện Phú Hòa) từ năm học này đến khi cháu tốt nghiệp THPT với kinh phí hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.

Anh Trần Minh Trí, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Phú Yên, cho biết về lâu dài, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở Đoàn - Đội thường xuyên nắm tình hình, hoàn cảnh gia đình các em để có hình thức giúp đỡ căn cơ, nhất là việc kết nối học tập cho các em.