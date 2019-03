Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên: Sáng mai cấm đường trên Quốc lộ 1 từ Hà Nội - Đồng Đăng

01/03/2019 10:31

Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày mai 2-3, cấm lưu thông 2 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn QL1, đoạn từ Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn). Trong ảnh: Đoạn QL1 trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Văn Duẩn

Phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa lên kế hoạch phân luồng giao thông đoạn Quốc lộ (QL) 1 từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) và QL18, đoạn Bắc Ninh-Nội Bài.



Cụ thể, trên QL1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), từ 1 giờ-17 giờ ngày 2-3, phân luồng từ xa đối với các xe ôtô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên, không lưu thông cả 2 chiều đường.

Từ 8 giờ-17 giờ ngày mai 2-3, cấm lưu thông cả 2 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn QL1 nói trên.

Chiếc limousine Mercedes-Benz S600 chở Chủ tịch Kim Jong-un chạy trên QL 1 sáng ngày 26-2

Trên tuyến QL18, đoạn Bắc Ninh-Nội Bài, từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 2-3, cấm lưu thông chiều đường từ nút giao với QL1 (Bắc Ninh) đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với các xe ôtô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên.

Trên cơ sở kế hoạch phân luồng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT đề nghị các cơ quan liên quan, các chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe và người tham gia giao thông có lộ trình lưu thông đi và đến các địa phương trên đoạn QL1 từ Hà Nội đến Lạng Sơn và ngược lại nghiêm túc chấp hành theo sự điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng và tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ.

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối trên tuyến QL1, đoạn tuyến từ Hà Nội đến Lạng Sơn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT, Bộ Công an đã lập tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra chất lượng mặt đường và tình hình an toàn giao thông trên đoạn tuyến.

Đoàn công tác cũng yêu cầu các nhà thầu đang thi công các công trình giao thông trên QL1 khẩn trương khắc phục các điểm bất cập về kết cấu đường, đảm bảo mặt đường êm thuận, phục vụ các phương tiện của đoàn công tác quốc tế sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Văn Duẩn