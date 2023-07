Chiều 21-7, Công an tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Kuin đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị cùng 5 người dân tham gia bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin ngày 11-6 vừa qua.



Công an tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Kuin tổ chức khen thưởng cho các đơn vị cùng 5 người dân tham gia bắt giữ các đối tượng khủng bố

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho các đơn vị: Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Cư Kuin, Công an xã Ea Ktur cùng 5 người dân đã có thành tích xuất sắc phát hiện, truy đuổi và bắt gọn 3 đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc bắt giữ các đối tượng

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cư Kuin đã động viên, trao thưởng cho Phòng An ninh nội địa và Công an huyện Cư Kuin.

Qua nhiều ngày kiên trì truy tìm, trưa cùng ngày, lực lượng Công an huyện Cư Kuin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại Độc lập (thôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Một trong 3 đối tượng bị bắt giữ

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Nay Dương, (SN 1968, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) và Y Huăl Êban (SN 1970, ngụ huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng công an đã cũng thu giữ 1 khẩu súng AR15, 115 viên đạn cùng một số tang vật chứng liên quan trong quá trình các đối tượng lẩn trốn.

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng sớm 11-6, nhóm đối tượng đã tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 cán bộ xã; 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an bị thương.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hơn 90 đối tượng về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".