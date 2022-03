Ngày 8-3, Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã đến động viên tinh thần, tặng giấy khen và "thưởng nóng" 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) vì đã phá chuyên án AG0222 về ma túy.

Tang vật của vụ án

Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 5-3, sau khi nghe tin từ cơ sở báo về, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã chỉ đạo Ban Chuyên án AG0222 phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hội triển khai lực lượng mật phục, đón lõng tại khu vực cột mốc 257/1-2 thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú.

Toàn bộ tang vật và nghi phạm Nguyễn Văn Liệt (giữa) bị bắt giữ

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú tặng giấy khen và tiền thưởng cho tổ công tác bắt nghi phạm mang vũ khí, vận chuyển trái phép chất ma túy

Tại đây, lực lượng phá án phát hiện một nghi phạm đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên nhanh chóng bao vây, truy đuổi và bắt được nghi phạm cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng phá án phát hiện nghi phạm mang theo 1 khẩu súng K54 và 5 viên đạn, 4 túi nylon chứa khoảng 2 kg ma túy đá. Qua điều tra, nghi phạm khai tên Nguyễn Văn Liệt (SN 1998; thường trú huyện An Phú), đã qua Campuchia làm thuê được 2 năm. Liệt vận chuyển số ma túy nói trên về An Phú thì sẽ có người ra nhận và được trả tiền công 100.000 Riel (khoảng 600.000 đồng).