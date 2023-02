Ngày 21-2, Công an tỉnh Bình Dương thông tin Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an TP Dĩ An, giữ chức vụ Trưởng Công an TP Dĩ An.

Lãnh đạo UBND TP Dĩ An chúc mừng tân Trưởng Công an TP Dĩ An

Thượng tá Đàm Bảo Quân SN 1974, quê tỉnh Cao Bằng. Ông có thời gian công tác gần 10 năm tại Công an TP Dĩ An, là một trong những địa bàn "nóng" giáp ranh với TP HCM và TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Trước đó, vào ngày 14-2, HĐND TP Dĩ An khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Dĩ An.