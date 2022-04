Người bạn của tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết ông vô cùng sửng sốt khi đang chủ trì hội nghị HĐND tỉnh Long An thì nghe tin ông Lê Hòa Bình bị tai nạn giao thông. Càng sửng sốt hơn khi biết tin đồng chí trút hơi thở cuối cùng mặc dù được lãnh đạo TP HCM và tỉnh Long An cũng như lực lượng y - bác sĩ tận tình cứu chữa. Ông Lê Hòa Bình mất đi, ngoài nỗi đau đối với gia đình đó còn là sự mất mát lớn của Đảng bộ và nhân dân TP HCM. Ông Nguyễn Văn Được viết trong sổ tang: "Đảng bộ và lãnh đạo tỉnh Long An mất đi một đồng nghiệp rất đỗi thân thương, gần gũi, nhiệt tình. Đồng chí đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của TP HCM cũng như của Long An. Đồng chí là một gạch nối cho sự hợp tác, phát triển điển hình, hiệu quả giữa hai địa phương".