Tiếp tục phát hiện tài xế chơi ma túy, uống rượu bia

Thanh Hóa: Phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy

Sáng 27-1, tại Km335, Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng kiểm tra Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính xe đầu kéo do Đào Văn Dũng (SN 1987; ngụ huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển. Qua test nhanh, xác định tài xế Dũng dương tính với chất ma túy. Trước đó, ngày 26-1, lực lượng chức năng cũng phát hiện tài xế Trần Văn Vương (SN 1997; ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) dương tính với ma túy trong lúc điều khiển xe tải. Hai tài xế bị tước giấy phép lái xe 24 tháng, bị tạm giữ xe.

T.Tuấn