Theo tin từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM sáng 5-8, nam thiếu niên may mắn thoát nạn trong lúc bắt cá khai báo rằng cùng bạn (đã tử vong do đuối nước) trốn khỏi khu phong tỏa





Như đã thông tin, sự cố xảy ra ở khu vực cầu Tư Dinh (đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Chiều 4-8, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP HCM nhận tin báo một thiếu niên bị đuối nước khi bơi qua sông lúc câu cá ở khu vực quanh cầu Tư Dinh. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường tìm người gặp nạn. Sau hơn 2 giờ lặn mò, lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa nạn nhân vào bờ. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là N.T.Q.A (SN 2005, tạm trú tại phường Tân Phong), đã tử vong. Do không biết nạn nhân có mắc Covid-19 hay không nên cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp phòng ngừa bằng cách để nạn nhân mặc đồ bảo hộ, chờ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người tham gia cứu nạn cách ly tại đơn vị, chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.



Trước đó, A. cùng một người bạn rủ nhau tới khu vực quanh cầu Tư Dinh để bắt cá. May mắn hơn, người bạn đi cùng bơi vào bờ an toàn; rồi điện thoại cầu cứu công an. Người này cho biết họ trốn khu phong tỏa, đi câu cá. Khi bơi qua bên kia sông, A. bất ngờ đuối nước. Do bản thân cũng mất sức nên nam thiếu niên không thể cứu bạn.