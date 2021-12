Tập trung cao độ thực hiện dự án

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho rằng việc nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 1 và đưa vào khai thác từ năm 2016 đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa độc đạo nối ĐBSCL với TP HCM. Dự án này còn bảo vệ bờ Bắc kênh Chợ Gạo, chống xói lở, bảo đảm ổn định đời sống của người dân dọc những đoạn đã thực hiện đầu tư.

Thứ trưởng yêu cầu ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công, tư vấn tập trung cao độ để thực hiện giai đoạn 2. Trong quá trình thi công phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn phòng dịch, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng.