Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đề nghị hợp tác trong quá trình điều tra xác minh thông tin liên quan đến pháp lý của hàng chục thửa đất tại địa phương này.



Nguyên nhân do công an đã tiếp nhận đơn của 21 người tố cáo Công ty TNHH Đầu tư Phát triển bất động sản Vạn Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Phát, địa chỉ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các xã Trừ Văn Thố, Long Nguyên và Cây Trường thuộc huyện Bàu Bàng. Trước đó, Công ty Vạn Phát đã mời chào và bán dự án đất, nhà phố. Tuy nhiên, khi khách bỏ tiền ra mua thì Công ty Vạn Phát không cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, công an đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng cung cấp hồ sơ địa chính, thông tin, tài liệu có liên quan và tạm ngưng các giao dịch, biến động liên quan đến 21 thửa đất ở các xã nêu trên.

Công ty Vạn Phát bị 21 khách hàng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cũng liên quan đến các dự án "ma", Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo cảnh báo. Theo Công an thị xã Tân Uyên, thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng nhu cầu mua bất động sản (đất nền, nhà ở...) của người dân với giá "mới nhìn đã thấy lời" nhưng không tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến bất động sản cần mua nên đã đưa ra thông tin sai lệch để người mua tin tưởng. Đồng thời, thông qua mối quan hệ từ trước, các đối tượng tạo lòng tin cho người mua là đang kinh doanh ngành nghề môi giới bất động sản đem lại lợi nhuận cao để huy động vốn, vay mượn tiền... Sau khi chiếm đoạt được tài sản thì tuyên bố mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng đối tượng chỉ có 1 thửa đất nhưng chuyển nhượng cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. "Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán bất động sản" - thông báo của Công an thị xã Tân Uyên nêu rõ.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường cảnh báo người dân trước những thủ đoạn trên, yêu cầu xử lý quyết liệt những đối tượng lập dự án "ma" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.