Chiều 2-9, một lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cho biết thi thể bị đốt cháy ở phường Định Hòa nhiều khả năng là trẻ bị sinh non. Qua khám nghiệm bước đầu, thi thể nặng khoảng 1kg, nghi sinh non.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, công an mới điều tra đối tượng thực hiện hành vi này, có thể đó là con của người ở trọ gần khu vực"- vị lãnh đạo này thông tin.

Khu vực nơi phát hiện thi thể bị cháy

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, tại một đoạn đường mới mở nằm trong khu vực dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một), người dân phát hiện một thi thể nghi trẻ sơ sinh bị cháy đen nên đã trình báo cơ quan chức năng.



Khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại. Thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng được.