Chiều 13-9, lực lượng CSGT công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người đi xe máy tử vong.



Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày, xe tải BKS 72H-022.56 do tài xế Lê Văn Hạnh (ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) điều khiển khi đi đến vòng xoay QL51 và đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì chuyển hướng đã va chạm với xe máy BKS 60C1-445.85 do anh T.V.N. (33 tuổi) điều khiển chở chị Đ.T.H (30 tuổi) và cháu T.Q.K. (6 tuổi), cả ba người cùng ngụ tỉnh Long An.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người đi xe máy tử vong

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nhiều tập sách vở học sinh rơi rớt.



Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn tắc

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng khám nghiệm và làm việc với tài xế.