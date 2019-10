Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm liên quan đến việc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh tổ chức thi công xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh (Bệnh viện An Sinh) khi chưa có giấy phép.



Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa ký Quyết định số 4093/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh do đã có hành vi vi phạm hành chính là tổ chức thi công xây dựng công trình Bệnh viện An Sinh khi không có giấy phép xây dựng.

Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện là tháo dỡ phần công trình sai phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh chi trả.

Ngoài ra, chủ dự án phải hoàn trả toàn bộ kinh phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế cho UBND phường Phú Đô là cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Thời gian thực hiện, theo kế hoạch của UBND phường Phú Đô.

Quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định cưỡng chế, chủ dự án phải có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn, mà chủ dự án không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Theo giới thiệu, Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh có quy mô 500 giường bệnh và tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng. Với tổng diện tích khoảng 2,5 ha nằm trên đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (gần khu đô thị The Manor). Bệnh viện An Sinh Hà Nội sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu về quy mô xây dựng và nằm trong số ít các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao tại Việt Nam với chi phí thấp.

Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 10-5-2011 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2013. Tuy nhiên, sau một thời gian khởi công, dự án rơi vào cảnh đắp chiếu. Thời gian gần đây, công trình bất ngờ thi công trở lại và tiến hành triển khai hạng mục tầng hầm. Điều đáng nói, dự án tiến hành thi công khi chưa có giấy phép xây dựng, khi thi công cũng không treo tên biển dự án theo quy định.

Toàn cảnh dự án sai phạm trên địa quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Dự án Bệnh viện An Sinh Hà Nội với tổng diện tích khoảng 2,5 ha với vị trí lô đất ký hiệu CV4.4 chính thức khởi công xây dựng từ ngày 10-5-2011 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2013.

Dự án Bệnh viện An Sinh Hà Nội được quảng cáo sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu về quy mô xây dựng và nằm trong số ít các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao tại Việt Namvới chi phí thấp.

Sau một thời gian khởi công, đến cuối tháng 10-2015 dự án này lại nằm "bất động". Bãi đất trống được sử dụng làm bãi đỗ xe tự phát.