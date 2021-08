Sáng 25-8, tại chốt kiểm tra nằm tại giao lộ Trần Hưng Đạo- Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP HCM) đa phần người dân đều sử dụng mẫu giấy đi đường theo công văn số 2800. Tại đây lực lượng chức năng đều tạo điều kiện để di chuyển qua chốt. Trong đó, các nhóm đối tượng như bác sĩ, nhân viên y tế, tang lễ, giao gas, thực phẩm... chỉ cần mặc đồng phục, xuất trình thẻ xác nhận đơn vị công tác là được.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc người dân ra đường.

Lực lượng CSGT tuần tra và chở bình oxy giúp người dân trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1

Ở chốt này, từ 7 giờ đến 8 giờ, chỉ có 3 trường hợp sử dụng giấy đi đường mẫu mới. Người đại diện chốt kiểm tra cho biết so với ngày đầu số lượng người di chuyển giảm 4 lần. "Có thể ngày đầu người dân không biết việc cấp giấy đi đường nên vẫn ra đường. Hôm nay, phần lớn người có nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch mới di chuyển. Ngày đầu tiên áp dụng vẫn sẽ du di cho một số trường hợp chưa kịp lấy giấy đi đường mới. Tuy nhiên, ngày mai sẽ bắt buộc có giấy mẫu mới mới được di chuyển" - vị này thông tin.

Đường Thành Thái, quận 10 cũng không còn cảnh tượng đông đúc

Tại khu vực quận 10 và quận 11, người dân ra đường cũng tuân thủ nghiêm ngặt và luôn chuẩn bị sẵn giấy đi đường.

Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kim, đường 3 Tháng 2, đường Nguyễn Tri Phương, đường Thành Thái (quận 10), hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm quy định giãn cách, chỉ những trường hợp được cho phép mới ra ngoài .

Giao thông thưa thới trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10

Các tuyến đường Võ Văn Ngân, Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội, Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) không có trường hợp nào bị lập biên bản xử phạt vì ra đường không lý do chính đáng.

Tổ công tác kiểm tra các phương tiện ra đường tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức)

Thiếu tá Nguyễn Đình Hải (Đội CSGT, Công an TP Thủ Đức) cho biết lực lượng CSGT đang phối hợp với bộ đội, Công an phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức). Trong buổi sáng đã kiểm tra hàng trăm phương tiện như: ô tô, xe tải, xe máy… đa số người dân đều chấp hành và xuất trình giấy tờ đúng quy định.



Kiểm tra giấy đi đường tại TP Thủ Đức

Tại chốt kiểm soát đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất (quận 12) lượng xe lưu thông qua tuyến đường này thưa thớt và khá vắng, chủ yếu là người đi tiêm vắc-xin và xe tải chở hàng hóa.



Đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn

Trong khi đó, tại huyện Hóc Môn, chỉ tính riêng trục đường Phan Văn Hớn có 6 chốt. Người dân di chuyển chừng 1km sẽ gặp 1 điểm kiểm tra. Tại đây, có cả lực lượng tuần tra để ghi nhận việc người dân tự ý ra đường không cần thiết.

Chốt kiểm soát ở Bà Điểm, Hóc Môn không có trường hợp bị phạt

Chốt kiểm soát trên địa bàn xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) cũng tương tự. Thượng úy Đỗ Thành Trung, Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn cho biết: "Tại đây người dân chấp hành nghiêm quy định chung, không có trường hợp nào bị phạt do ra đường không lý do. Người lưu thông trên đường đều có giấy đi đường và thông báo tiêm vắc-xin; xe chở hàng đã có mã QR gắn trên đầu xe".



Người dân quận 12, Hóc Môn chấp hành nghiêm quy định chung

Các tuyến đường huyết mạch của TP HCM như Quốc lộ 1 (đoạn quận 12), đường Trường Chinh (quận Tân Bình)... gần như không thấy bóng dáng người đi đường.

Quốc lộ 1, đoạn qua quận 12, TP HCM vắng bóng xe đi lại.

Chốt kiểm tra tại Quốc lộ 1 gồm lực lượng công an và quân đội.

Đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP HCM hiếm xe qua lại.