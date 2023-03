Theo dự kiến của Bộ Công an, năm 2023, các học viện, Trường ĐH Công an Nhân dân (CAND) chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.



Tuyển sinh bằng 3 phương thức

Thiếu tướng - PGS-TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, cho biết năm 2023, Bộ Công an vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới như năm 2022. Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế. Phương thức 2 là xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Phương thức 3 là kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 2 và 3-7. Thí sinh đến làm thủ tục tại các học viện, Trường CAND vào chủ nhật (2-7), tổ chức thi vào thứ hai (3-7).

Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh), B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), C03 (văn, toán, lịch sử), D01 (toán, văn, Anh), D04 (toán, văn, tiếng Trung). Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2, trong đó nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành an toàn thông tin (an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Nhóm ngành kỹ thuật - hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1. Ngành ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2. Ngành y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Học viện An ninh xét tuyển 390 chỉ tiêu cho 2 ngành đào tạo tại học viện và 50 chỉ tiêu đào tạo ngành y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y. Học viện Cảnh sát Nhân dân xét tuyển 530 chỉ tiêu, Học viện Chính trị CAND xét tuyển 100 chỉ tiêu, Trường ĐH An ninh Nhân dân xét tuyển 260 chỉ tiêu, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân xét tuyển 420 chỉ tiêu, Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển 100 chỉ tiêu, Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy xét tuyển 100 chỉ tiêu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường công an năm 2022Ảnh: Thanh Huyền

Chỉ được đăng ký một nguyện vọng

Năm 2023, các học viện, trường quân đội tuyển sinh bậc học đại học, cao đẳng hệ quân sự hơn 4.300 chỉ tiêu. Trong đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh đào tạo kỹ sư quân sự hơn 450 chỉ tiêu, Học viện Quân y tuyển hơn 340 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển hơn 490 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Thông tin hơn 320 chỉ tiêu...

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng (là nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các trường quân đội, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường, nếu có nguyện vọng vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường quân đội khác theo nhóm trường như sau: Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật Quân sự, Quân y, Khoa học Quân sự.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời tổ hợp xét tuyển: toán, lý, hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển toán, lý, tiếng Anh (tổ hợp A01) sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và tổ hợp A01.

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện gồm đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào; thời gian đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm liên tục trở lên, phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam. Nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, trường sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.