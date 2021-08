Người dân địa phương đưa thi thể ông Huỳnh Văn D. và Giang Văn G. lên bờ

Chiều 14-8, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng huyện đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân 2 người đàn ông được phát hiện chết đuối tại xã Ân Phong, huyện Hoài Ân.

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Văn D. (46 tuổi) và Giang Văn G. (27 tuổi; cùng ngụ thôn An Chiểu, xã Ân Phong).

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Giang Văn G.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân đi làm đồng ở địa phương đã phát hiện thi thể 2 đàn ông bị đuối nước nổi ở khu vực đập Đình (thuộc thôn An Chiểu, xã Ân Phong) nên điện báo cho chính quyền địa phương. Nhận thông tin, chính quyền địa phương và người dân tiến hành đưa các thi thể lên bờ.

Sau đó, Công an xã Ân Phong phối hợp với Công an huyện Hoài Ân, Viện KSND huyện Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Theo UBND xã Ân Phong, trưa 13-8, anh D. và G. đến khu vực đập Đình bắt cá, ốc thì bị trượt chân vào hố nước sâu, dẫn đến đuối nước.

Hiện trường vụ 2 người đàn ông đi bắt cá bị đuối nước

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Ân cũng cho biết, tại hiện trường, trên bờ có một bao đựng cá, xe máy, dép… của nạn nhân để ở trại vịt của người dân; khu vực phát hiện thi thể nước sâu khoảng 2,5m. Theo nhận định ban đầu, rất có thể các nạn nhân tử vong do bị đuối nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hoài Ân tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia đình lê Fcaebook thông báo tìm kiếm anh Giang Văn G. trước khi nhận được tin dữ

Trước đó, do thấy Giang Văn G. đi từ sáng đến chiều nhưng không về, liên lạc bằng điện thoại cũng không được nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, gia đình lên Facebook thông báo tìm người nhưng cũng chẳng ai biết. Đến sáng hôm sau, gia đình anh G. nhận được hung tin trên.

Được biết, gia đình Giang Văn G. rất khó khăn. Vừa qua, anh ruột của G. bị tai nạn giao thông nhưng không có tiền điều trị bệnh nên gia đình phải nhờ nhiều người địa phương góp tiền chữa chạy.