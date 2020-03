Bệnh nhân thứ 18 xuất viện

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ngày 20-3 cho biết Trường Quân sự tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung 164 người vừa từ Anh trở về Việt Nam. Trong số này, có 1 trường hợp sốt nên được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để điều trị.

Tại Kiên Giang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh có công văn khẩn gửi các đơn vị chức năng, các địa phương về việc tạm dừng đón khách du lịch và các hoạt động tập trung đông người trong các lĩnh vực văn hóa và thể thao. UBND tỉnh Kiên Giang cũng có công văn về việc tạm dừng vận chuyển, đón khách du lịch và các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn. Từ ngày 21-3, sẽ tạm dừng vận chuyển và đón khách đi theo đoàn du lịch tại các xã đảo ở TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Hải và xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc cho đến khi có thông báo mới.

Ở Quảng Bình, Trung tâm Phòng chống bệnh tật cho biết đã tiếp đón, phân loại và cách ly gần 400 công dân người Việt làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về bằng đường bộ, qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trong đó, 2 trường hợp có dấu hiệu sốt đã được tách riêng về khu cách ly của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, tăng cường gia cố lại các khu vực cách ly; đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng công an được phân công trực tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Trước đó, ngày 19-3, cả 5 người trong gia đình nữ bệnh nhân thứ 35 đang được cách ly ở đây đã bỏ trốn về nhà riêng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và cử cán bộ đến thuyết phục gia đình này quay lại nơi cách ly.

Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân N.V.T là ca mắc Covid-19 thứ 18 của Việt Nam, sau khi bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7-3. Bệnh nhân này là sinh viên trở về từ Daegu - Hàn Quốc, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị lãnh đạo các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung thì có thể phối hợp với các địa phương để trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng ký túc xá của trường làm cơ sở cách ly tập trung của địa phương.

Nhóm Phóng viên