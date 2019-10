Chiều 4-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét khái quát về tình hình Campuchia gần đây, kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Hunsen bày tỏ vui mừng về việc hai bên ký kết được nhiều văn kiện hợp tác, nhất là hai văn kiện ghi nhận 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước và sẽ cố gắng để hoàn tất công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa VI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường; hoan nghênh hai nước từ đầu năm đến nay đã tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày hai dân tộc sát cánh bên nhau chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua và sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ và đánh giá cao việc hai bên tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền và ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên bộ, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.