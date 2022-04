Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 6-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (thuộc địa bàn TP Uông Bí).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ công nhân viên Công ty CP Than Vàng Danh - Ảnh: VOV.

Cùng đi với Tổng Bí thư có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương.

Được thành lập ngày 6-6-1964, trải qua 58 năm, đến nay Công ty CP Than Vàng Danh là doanh nghiệp sản xuất than hầm lò trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam có quy mô và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất của Tập đoàn. Công ty đã sản xuất được trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới hơn 840.000 mét lò. Những năm gần đây, sản lượng khai thác của công ty đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết kế ban đầu.

Đến nay, đời sống mọi mặt của người lao động luôn được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui vẻ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2021 đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, thợ lò trên 22 triệu đồng, có trên 400 người đạt mức thu nhập trên 350 triệu đồng/năm…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà tập thể cán bộ công nhân viên công ty - Ảnh: VOV

Trực tiếp kiểm tra đời sống của cán bộ công nhân viên tại Khu tập thể nhà ở cho công nhân của công ty và nói chuyện thân mật với đông đảo công nhân, kỹ thuật viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao, đặc biệt hệ thống chính trị trong công ty đã không ngừng được chăm lo, củng cố xây dựng và trưởng thành về mọi mặt.

Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng từ xưa đến nay vô cùng anh hùng trong tất cả các thời kỳ, kể cả trong kháng chiến, trong hòa bình, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giai cấp công nhân Việt Nam luôn có những đặc thù riêng, không chỉ là những lao động giỏi mà phải cũng có đời sống văn hóa và luôn thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tổng Bí thư chúc các cán bộ, công nhân viên và gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau xây dựng quê hương Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh và vươn lên không kém các nước trên thế giới.

Trước đó, cũng trong sáng 6-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu di tích Danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí).