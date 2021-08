Sắp có thêm 47 triệu liều vắc-xin Pfizer

* Xem xét cấp phép khẩn cấp vắc-xin Nano Covax

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc trao đổi với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề xuất USAID tiếp tục vận động hỗ trợ Việt Nam máy thở chức năng cao để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ thêm tủ cấp đông âm sâu (-75 độ C) để bảo quản vắc-xin cũng như các bồn chứa ôxy và thiết bị phụ trợ. Theo thông tin từ USAID, đầu tháng 9, dự kiến 77 tủ cấp đông, âm sâu sẽ đến Việt Nam.

Về hợp đồng vắc-xin, trước mắt, phía Mỹ đã đồng ý viện trợ cho Việt Nam khoản kinh phí 4,5 triệu USD nhằm hỗ trợ thực hiện tiêm chủng vắc-xin và nâng cao năng lực hệ thống y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa, song phải tới 3 tháng cuối năm nay 47 triệu liều mới về Việt Nam. Do đó, Bộ trưởng đề nghị USAID sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vắc-xin Pfizer cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, nhận thêm một số lô ngay trong tháng 8-9 để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ của vắc-xin cho người dân Việt Nam.

* Tại hội thảo trực tuyến tham vấn chuyên gia về thẩm định dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) và phê duyệt vắc-xin Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp do Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức vào sáng 4-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam có 2 ứng viên vắc-xin đang TNLS giai đoạn 2 - 3 và đang cân nhắc xem xét tiến tới cấp phép khẩn cấp cho vắc-xin Covid-19 Nano Covax. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, do đó, mong muốn thu nhận kinh nghiệm từ các chuyên gia của WHO về các vấn đề liên quan, nhất là về cấp phép trong tình trạng khẩn cấp.

Về vấn đề này, WHO khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng hướng dẫn cấp phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp để áp dụng với vắc-xin sản xuất trong nước và nhập khẩu, sớm hoàn thiện thông tư về vấn đề này. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tiến trình cấp phép trong tình trạng khẩn cấp để giảm rủi ro trong quá trình phát triển vắc-xin.

Đến sáng 4-8, Việt Nam đã nhận hơn 17,6 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó đã tiêm chủng được gần 7,3 triệu liều.

N.Dung