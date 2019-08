Sáng ngày 17-8, tin từ Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tài xế xe tải tử vong trong cabin

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-8, tại Km343+600 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương.

Thời điểm trên, xe ôtô tải mang BKS 37C-274.37 do tài xế Đinh Văn Rạng (SN 1988, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe còn có 2 anh Lê Văn Trung (SN 1989) và Phạm Xuân Tấn (SN 1987, ngụ cùng huyện Đô Lương), đang lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa.

Khi tới địa phận xã Quảng Lĩnh, chiếc xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS:36C-154.23 do tài xế Nguyễn Duy Khánh (SN 1984, ngụ huyện Quảng Xương) điều khiển đi phía trước.

Hậu quả, tài xế Đinh Văn Rạng tử vong tại chỗ trong cabin, anh Tấn bị thương nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe tải biển số Nghệ An (37) biến dạng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Quảng Xương đã tới hiện trường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ nguyên nhân.