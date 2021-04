Đánh thuế thật mạnh

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐBQH đoàn Hà Nội), đưa ra 2 giải pháp kiểm soát thị trường BĐS, tránh xảy ra "sốt đất".

Thứ nhất, ông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần minh bạch thông tin đất đai về quy hoạch, xây dựng các dự án, quỹ đất. Bởi khi thông tin công khai, đầy đủ và kịp thời sẽ giúp tránh được tình trạng người dân bị thông tin không chính thức dẫn dắt.

"Người đầu cơ, người tạo ra tin đồn rất nhanh tay mua và bán cho người khác với giá cao. Người mua sau do thông tin thiếu minh bạch đã mua đất giá cao và khó thoát ra được. Do đó, lợi ích chỉ chuyển từ một số nhóm người này sang một số nhóm người khác. Nếu chúng ta không thông tin một cách đầy đủ thì nhiều người dân sẽ bị cuốn theo và làm lợi cho một số người" - GS-TS Hoàng Văn Cường nói.

Thứ hai, ông Cường cũng mong muốn cần sớm có chính sách hiệu quả để xử lý dứt điểm tình trạng đầu cơ, thổi giá đất. Ông phân tích tại nhiều khu vực, các mảnh đất gia tăng lợi thế địa tô do được nhà nước đầu tư về hạ tầng, thay đổi quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Do đó, bản chất của việc gia tăng giá trị của đất khu vực đó là do nhà nước, nên nhà nước phải thu hồi chênh lệch lợi thế địa tô.

Ông dẫn ví dụ ở một số nước định ra mức thuế cao để điều tiết giá trị gia tăng thêm của các khu đất. Do đó, Việt Nam nên nghiên cứu ban hành một loại thuế đánh vào việc thay đổi giá trị của đất do lợi thế địa tô.

"Cần đánh thuế thật mạnh để kiểm soát "sốt đất". Chúng ta tạo ra một chính sách thuế tốt để làm sao người mua hay đầu cơ sẽ không hưởng lợi từ việc đó, thay vì thả nổi như hiện nay, mới xử lý được vấn đề" - GS-TS Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.